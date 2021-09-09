القضاء يوجه بمعاقبة من يعتدي على صور مرشحي الانتخابات

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توجيها يقضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها.

وبحسب وثيقة صادرة من القضاء فقد "تم توجيه اعمام لمحاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونسة بحق كل من يخالف احكام المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها.