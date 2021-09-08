الحشد الشعبي يضبط اربع مضافات لخزن السلاح في الطارمية

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، العثور على اربع مضافات داعشية لخزن السلاح في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقال الحشد في بيان إن "مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد بالتعاون مع اللواء 12 تمكنت من العثور على اربع مضافات لخزن السلاح والعتاد تحت الارض تابعة لتنظيم داعش الارهابي كان يستخدمها في تنفيذ عملياته الارهابية"، مبيناً أن "العثور على المضافات تم خلال حملة تفتيش في منطقة البحيرات والغزيلية بالطارمية".
وأشار البيان إلى "ضبط كدس للسلاح مخبأ تحت الأرض خلال عمليات تفتيش وتمشيط قرى وأرياف قضاء الطارمية".
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