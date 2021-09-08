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رئيس جهاز الأمن الوطني يوجه بالاستنفار التام لملاحقة داعش الارهابي


وجه رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، اليوم الاربعاء، بالاستنفار التام، فيما شدد على ضرورة الاستمرار بملاحقة بقايا داعش "المنكسرة".

وقال الاسدي خلال ترؤسه المؤتمر الامني الخاص بدائرة ومديريات أمن بغداد، وفق بيان نقله مكتبه ، إن "الاستنفار الامني التام يأتي استعداداً لتأمين الزيارة الاربعينية والانتخابات المقبلة والعمل ليلا ونهاراً لإنجاح الخطة الامنية"

وأضاف، أ، "الجهاز يقف بكافة ضباطه ومنتسبه على مسافة واحدة ومحايدة من جميع القوى والكيانات السياسية ومنع التدخل في الشأن الانتخابي".

وشدد على ضرورة "رصد ومتابعة كل التحركات المشبوهة التي قد يستغلها العدو لزعزعة الامن والاستقرار والتعامل بالمعلومة الاستباقية مع الاجهزة الامنية كافة"، مبيناً أن "منع الخروقات الامنية مرتبطا بإحكام السيطرة على العاصمة بغداد كونها خط سير الزائرين نحو كربلاء المقدسة".

وشدد على "الاستمرار بملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية المنكسرة و التي تحاول الحصول على نصر اعلامي بين حين وآخر".

 

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