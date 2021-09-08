الصحة: معدل الاقبال على تلقي لقاح كورونا تجاوز 100 الف يوميا

اعلنت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، الاربعاء، عن زيادة ملحوظة في الاقبال على اللقاحات في العراق.

وقالت فلاح في حديث صحفي ،ان” معدل الاقبال على اللقاحات في العراق في بادئ الامر كان محصورا بين 5-10 الاف يوميا لكن الان الوضع اختلف ووصل المعدل الى اكثر من 100 الف وهذه زيادة ملحوظة لكننا الم نصل الى النسبة المطلوبة لكن يبقى الحال افضل”.

واضافت رحيم،ان” الاقبال على اللقاحات وتطبيق الاجراءات الوقائية هي اسباب مهمة في الحد من الاصابات والوفيات وتمنع بروز موجات جديدة في العراق”، لافتة الى ان “اللقاحات متوفرة في كل المنافذ الصحية وزيادة الاقبال له ايجابيات كبيرة في الموقف الوبائي”.

ويشهد العراق منذ اسابيع عدة موجة ثالثة لفيروس كورونا تميزت بانتشار الاصابات وارتفاع معدلات الضحايا. ا