تحذيرات من “فرهود” مع نهاية عمر الحكومة ودعوات لمراقبة نيابية

حذرت لجنة التخطيط النيابية ومراقبة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، الاربعاء، الحكومة من الاستمرار في احالة المشاريع وعقد صفقات ضخمة مع قرب انتهاء عمر الحكومة، مبينا ان العشرات من العقود تم تسجليها خلال الشهر الجاري.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، انه “ومع اقتراب عمر الحكومة قد تم تسجيل ابرام العشرات من الصفقات الاقتصادية وهو امر مستغرب ومثير للاستفهام”.

واضاف ان “بعض الوزراء تعمدوا تاجيل ابرام الصفقات في وقت نشاط البرلمان ومحاسبتهم وعلى الاجهزة الرقابية الحذر ومراقبة اعمال الوزارات من اجل القيام بما يعرف بالفرهود وسرقة اموال الدولة في نهاية عمر مسؤوليتهم”.

وأوضح البلداوي، ان “الصفقات الضخمة في جميع المجلات وبهذا التوقيت بالذات يشير الى وجود شبهات بشان اهميتها وجدواها الاقتصادي”.