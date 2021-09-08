استبيانات ترجح حصول الفتح وقوى المقاومة على اكبر عدد من المقاعد

اكد المحلل السياسي كاظم الحاج , الأربعاء , ان جميع الترجيحات والاستبيانات الحقيقية والواقعية ترجح حصول تحالف الفتح والقوى والشخصيات المستقلة المساندة للمقاومة على اكبر المقاعد في البرلمان المقبل.

وقال الحاج في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التجربة التي مر بها العراق خلال الأربع سنوات الماضية والمؤمرات التي حيكت في المحافظات الوسطى والجنوبية كشفت حقيقة عدائها للحشد الشعبي وللمقاومين ” , مبينا ان ” جماهير تلك المحافظات اليوم هي اكثر وعيا ومعرفة بتلك المؤامرات وسيكون لها الرد القوي بالتوجه لانتخاب القوى المدافعة عن الحشد والمقاومة ” .

وأضاف ان ” جميع الترجيحات والاستبيانات تؤكد بان حصول تحالف الفتح والقوى والشخصيات المستقلة المساندة للمقاومة على اكبر المقاعد في البرلمان المقبل” .

وأشار الحاج الى ان ” المحافظات الشمالية والغربية حصلت على الكثير من المغانم على حساب المحافظات الوسطى والجنوبية بحجة الأخ الأكبر والى غير ذلك من المسميات ” , مؤكدا ان ” الفتح والقوى السياسية المدافعة عن حقوق الحشد الشعبي سيكون لهما القوة الأكبر في قرارات البرلمان المقبل ” .