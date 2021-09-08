الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : لمن سنصوت في الانتخابات المقبلة؟ لان المقاطعة من دون بديل تعني تقديم هدية ثمينة للفاسدين
وكالة انباء براثا
88
2021-09-08
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استبيانات ترجح حصول الفتح وقوى المقاومة على اكبر عدد من المقاعد
مفوضية الانتخابات تقوم باتلاف البطاقات القصيرة الامد
القضاء يكشف عن العقوبة المترتبة بحق شاهد الزور
الشيخ جلال الدين الصغير : لمن سنصوت في الانتخابات المقبلة؟ لان المقاطعة من دون بديل تعني تقديم هدية ثمينة للفاسدين
القبض على 11 متهماً من طرفي مشاجرة حصلت في مدينة الصدر
المفوضية تصدر توجيها للمتقدّمين بالعمل بصفة موظف اقتراع
محكمة يابانية تستدعي زعيم كوريا الشمالية
القبض على متهمين حاولوا سرقة مكتب صيرفة في كركوك
الحكم 10 سنوات بحق مجرم انتحل صفه قاض
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
للتذكرة .... عندما كان الحزب الشيوعي العراقي حليفا لحزب البعث الصدامي ومؤيدا لضرب انتفاضة صفر عام 1977
385
قائد قوة القدس في النجف الاشرف للمشاركة في مراسم تأبين المرجع الحكيم
266
استشهاد مسؤول القوة العسكرية في ناحية جرف الصخر بانفجار عبوة ناسفة
246
تحالف الصدر يطرد 3 برلمانيين ويكشف السبب
223
الحكم بالسجن سبع سنوات على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي
221
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1724.14
الجنيه المصري
92.68
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
1.16
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب
: ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع
:
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي
: أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع
:
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير
: اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع
:
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي
: احسنت اخي العزيز ...
الموضوع
:
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟
سلوي الحاج ادريس
: انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع
:
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة
: احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع
:
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل
: نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع
:
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله
: السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي
: لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع
:
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا
: بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع
:
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك