المفوضية تصدر توجيها للمتقدّمين بالعمل بصفة موظف اقتراع

وجهت المفوضية العليا للانتخابات، دعوة للمتقدّمين إلى العمل كموظّف اقتراع.

وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان "تدعو المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات المتقدّمين للعمل بوظيفة (موظّف اقتراع) الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الاحتياط للمحافظات (بغداد/الكرخ، بغداد/الرصافة، الأنبار، نينوى) ولديهم الرغبة بالعمل في مراكز التسجيل التي تقع خارج حدود دوائرهم الانتخابية التي لم يتم تأمين الأعداد المطلوبة لها من موظّفي الاقتراع ، إلى مراجعة مركز التسجيل القريب من محلّ سكناهم؛ لإبداء رغبتهم في العمل في مراكز الاقتراع الواقعة خارج حدود الدائرة الانتخابية التابعين لها".