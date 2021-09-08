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القبض على متهمين حاولوا سرقة مكتب صيرفة في كركوك


أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاث متهمين اثناء محاولتهم السطو المسلح على مكتب صيرفة في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ، انه "بعد قيام ثلاث متهمين من أرباب السوابق بالتخطيط لعملية سطو مسلح على احدى مكاتب الصيرفة في داخل مدينة كركوك شرعت مفارز مكتب مكافحة أجرام عرفة ودوريات النجدة كركوك وتم القبض عليهم أثناء محاولتهم تنفيذ عملية السطو المسلح".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية لينالوا جزائهم العادل".

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