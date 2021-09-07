دعوة تركمانية للاستعانة بالحشد الشعبي في كركوك

دعا القيادي في التحالف التركماني عباس الأغا، الثلاثاء، الى الاستعانة بقوات الحشد الشعبي من آجل منع تدهور الأوضاع الأمنية في كركوك.

وقال الأغا إن “كركوك تعاني من أوضاع صعبة ونشاط داعش الإرهابي يتزايد بصورة كبير يوميا”.

وأضاف أن “التهديدات أصبحت حقيقية خاصة مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، ويجب الاستعانة بالحشد الشعبي باعتباره قوة ضاربة قادرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية، وردعهم والسيطرة على الفراغات الأمنية التي استغلها تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف القوات الأمنية والتحرك بسهولة”.

وتشهد كركوك تزايدا في الهجمات الإرهابية، كان آخرها الهجوم الذي استهدف الشرطة الاتحادية قبل يومين.