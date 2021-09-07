الحشد الشعبي يواصل ملاحقة فلول داعش الارهابي في الطارمية

أعلن اللواء 12 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن استمرار عملية محرم الحرام لتفتيش وتأمين مناطق الطارمية شمالي بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن “قوات اللواء تواصل تقدمها لليوم 24 على التوالي عملية ملاحقة عناصر داعش وتدمير مخابئه في الطارمية والمناطق المحيطة به”.

وأضاف البيان أنه “شملت تقدم القوات اليوم تمشيط مناطق واسعة ومفتوحة بحثا عن عناصر داعش المنهزمة التي تتخذ ملاذا لها وسط الاحراش والبساتين الكثيفة”.

وأطلق الحشد الشعبي والجيش، 14 آب 2021، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش وتأمين منطقة الطارمية شمالي بغداد.