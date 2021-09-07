مجلس الخدمة الاتحادي يعلن شمول فئة جديدة باستمارة التعيين

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن شمول فئة جديدة باستمارة التعيين.

وقال المجلس في بيان إن "مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي ارام صباح، استقبل اليوم، عدداً من ممثلي ذوي المهن الطبية الساندة / خريجي اقسام كلية العلوم (الاحصاء) لمناقشة آلية شمولهم بالتعيينات الخاصة بالعلوميين".

جرى خلال اللقاء، وفق البيان، "الاستماع الى متطلباتهم والاجابة عليها وايجاد الحلول المناسبة لهم"، فيما اشار مدير عام دائرة التنسيق الى "شمول هذه الشريحه بالاستمارة الالكترونية التي ستطلق منتصف شهر ايلول الجاري".