شهر على الانتخابات.. الدولار والخبز والكهرباء والامن ابرز إخفاقات الكاظمي

مع تاكيد القوى السياسية على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لم يتبق سوى شهر واحد على الانتخابات وسط اخفاقات عديدة لحكومة مصطفى الكاظمي، حيث يؤكد الخبراء اخفاق الحكومة في العشرات من الملفات ابرزها رفع سعر الدولار وايقاف تضخم السلع الاساسية.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت في تصريح صحفي ان”الحكومة رفعت شعارات ورقية بشان الاصلاحات الاقتصادية الا انها أخفقت بشكل تام”.

واضافت جودت ان “رفع سعر الدولار امام الدينار قلص حجم راتب الموظف بنحو 30% من قيمته الحقيقة رغم ارتفاع سعر النفط عالميا وعدم وجود ازمة اقتصادية”.

واشارت الى ان “اسعار الخبز والمواد الغذائية ارتفعت بنحو 25% رغم وعود الحكومة بانهاء الضغط على المواطنين البسطاء خلال قرار رفع سعر الدولار امام الدينار”

الى ذلك اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ما تبقى من عمر الحكومة هو شهر واحد ولن تحقق اي وعود مقبلة كما تدعي”.

واشار الخالدي الى ان “تعيين اصحاب الشهادات العليا والمهن الطبية واعادة المفسوخة عقودهم ضن مخصصات الحكومة الا انها تقاعست عن اداء واجبها الفعلي تجاه تلك الشرائح فضلا عن تسجيل العشرات من الخروقات الامنية في العديد من المحافظات المحررة”.