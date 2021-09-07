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المفوضية: تجهيز ورقة الاقتراع بشفرات أمنية غير قابلة للنسخ


كشفت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن سمات ورقة الاقتراع التي ستستخدم في الانتخابات المقبلة، مبينة أنَّ الورقة التي تحمل شفرات أمنية عالية الدقة ستنفذ بـ83 نوعاً على عدد الدوائر الانتخابية في البلاد.

وقالت المتحدث الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح”  إن “ورقة الاقتراع تحمل شفرات أمنية عالية الدقة خاصة ومميزة ولا يمكن تكرارها من ورقة إلى  أخرى”، مشيرة الى أن “في حال استنساخ الورقة فيمكن للجهاز الخاص تمييزها عن الأوراق الأخرى ورفضها”.

وأضافت الغلاي، أن “ورقة الاقتراع الحالية تختلف كثيراً عن الأوراق التي استخدمت في الانتخابات السابقة من ناحية الباركودات والتشفير الأمني العالي وحتى في نوع العجينة التي طبعت منها الورقة”، مبينة أن “هناك 83 نوعاً من الأوراق ستوزع بين عدد الدوائر في المحافظات وستحمل صورة مرشحي الدائرة وأسماءهم وأرقامهم”.

وأشارت إلى أن “محددات الورقة تُقرأ فقط بالأشعة تحت الحمراء، ولا يمكن قراءتها بغير ذلك”، ونبهت الغلاي على أنَّ “كلَّ ورقة اقتراع عندما تصدر توضع في كاميرا خاصة بجهاز التحقق ويربط بالشفرة الخاصة بكل ناخب”.

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