هيئة التقاعد تصدر توضيحاً بشأن مبالغ الإجازات المتراكمة للجيش

أصدرت هيأة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مبالغ الاجازات المتراكمة للجيش.

وذكرت الهيأة في بيان "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الكروبات قيام هيأة التقاعد الوطنية بتحويل المبلغ المخصص للإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي الى شريحة أخرى".

وأضاف البيان أن "هيأة التقاعد الوطنية ومنذ اليوم الاول من إقرار قانون الموازنة وإلزام الهيأة صرف الاجازات المتراكمة تمت مفاتحة وزارة المالية لغرض تخصيص الاموال وصرفها"،

لافتاً الى أن"وزارة المالية قامت بتحويل مبلغ قدره 44 مليار دينار وتم الاجتماع مع الأخوة ممثلي هذه الشريحة ،وتم الاتفاق على صرف المبلغ حسب صنوف الجيش العراقي بدءاً من رتبة جندي وصعوداً".

وأشار إلى أن"عدد المستفيدين من الوجبة الأولى بلغ 15103 متقاعدين والوجبة الثانية 1466 متقاعداً برتبة ملازم وملازم أول ،والوجبة الثالثة 1712 ورثة متوفين للصنوف من جندي لغاية ملازم أول"، مبينا أنه "بتاريخ ١/٨ /٢٠٢١ تمت مفاتحة الوزارة من قبل الهيأة لغرض إجراء مناقلة مبلغ من تخصيصات الهيأة وتغطية الوجبات المتبقية ،وتمت الموافقة على إجراء مناقلة مبلغ قدره 75 ملياراً لحساب الاجازات المتراكمة حيث تم توزيع المبلغ على شكل وجبات ،وُصرفت الوجبة الرابعة 4967 مستفيداً برتبة نقيب ونائب ضابط درجة سادسة من المبلغ ،وسيتم صرف المبلغ المتبقي على وجبة (ت١ ٢٠٢١) حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تم صرف مبلغ الاجازات المتراكمة اليهم 23284".

وأكد البيان أن "الهيأة حريصة جدا على حقوق جميع شرائح الاخوة المتقاعدين حسب القوانين النافذة وتعمل جاهدة على تقديم افضل الخدمات"، مشدداً على "عدم الانجرار وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها تضليل الحقيقة واثارة الرأي العام".

ولفت إلى أن "أبواب الهيأة مفتوحة امام الجهات الرقابية والنقابية للوقوف على آلية الصرف ،وأنها حريصة على عدم نشر أسماء المتقاعدين الذين صرفت لهم مبلغ الاجازات على مواقع التواصل الاجتماعي لدواعٍ أمنية".