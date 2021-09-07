ابادة "مفرزة كاملة" لداعش كانت تحضر لهجوم جديد على القوات الأمنية في كركوك

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، ابادة "مفرزة كاملة" لداعـش كانت تستعد للهجوم على القوات الأمنية في محافظة كركوك.

وقال اللواء رسول في بيان، انه "حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة خلال الإجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الوزراي للأمن الوطني على خلفية إستشهاد عدد من أبطال الشُرطة الأتحادية بالثأر للشُهداء الأبرار، حيث وعد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي بالرد المُناسب على بقايا هذه العصابات الإرهابية".

واشار الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب وبأسلوبه التكتيكي الحديث تمكن من قتل "مفرزة كاملة" لعناصر داعـش كانت تحاول التعرض على قواطع مُرابطات القوات الأمنية في مُحافظة كركوك".

ولفت الى ان "هذه المفرزة سقطت بكمائن فُرسان الجهاز الأبطال بعد رصد حركتهم بواسطة قناصينا الشُجعان بالقرب من ( التون كوبري ) و تمكنوا من قتل عدد منهُم بنيران مُباشرة، وجرت مُطاردة لباقي العناصر الإرهابية الفارة من المواجهة بواسطة طائرات التحالُف الدولي التي تمكنت من تدمير الوكر الذي إنطلقت منها هذه العناصر التكفيرية".