مستشار عسكري: جرف النصر ابرز اهداف الدواعش في المرحلة المقبلة

حذر المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الاثنين، من مخطط داعشي خطير يستهدف اعادة الفوضى في ناحية جرف النصر شمالي بابل، مبينا ان الخرق الامني في الناحية يستدعي الحيطة والحذر من القطعات الماسكة.

وقال الاعسم في تصريح صحفي إن ” الاعلان عن استشهاد معاون قائد عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي حسن كريم حسن في ناحية جرف النصر دليل على وجود بعض الخلايا الارهابية في المناطق المجاورة”.

واضاف ان “التصعيد الامني في ناحية جرف النصر خطير للغاية ويستدعي الحيطة والحذر من القوات الماسكة للناحية لمنع تكرار الحادث الجبان”.

واشار الى ان “بعض القوى السياسية تحاول الاصطياد في المياه العكرة وتحريك العناصر الارهابية واستغلال ما يجري في الناحية لاغراض انتخابية ناقصة”.

واعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء امس الاحد، عن استشهاد معاون قائد عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي حسن كريم حسن اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات شمال ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل واصابة اثنين من مقاتلي اللواء 47 بالحشد الشعبي خلال اداء الواجب في تأمين الناحية.