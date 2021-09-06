الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاحد، بان استقرار العراق مرهون بخروج القوات الامريكية.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القوات الامريكية عامل زعزعة للاستقرار في العراق والامثلة كثيرة على تدخلاتها وخروقاتها التي تحمل في طياتها محاولات متكررة لبقاء نزيف الدماء في البلاد”.

واضاف الخدران،انه” لا استقرار في العراق في ظل وجود القوات الامريكية لانها تسعى الى اثارة الاوضاع من خلال تدخلاتها تارة ومن خلال دعمها للجماعات الارهابية لافتا الى انها تتلاعب بالمشهد الامني من خلال ادوات متعددة عبر دعم وتمويل الجماعات المتطرفة”.

واشار الى ان” العراق يملك قوات كبيرة والحشد الشعبي وهي قادرة على درء اي مخاطر ارهابية لافتا الى ان الخروقات تتكرر مع كل حديث عن خروج القوات الامريكية وهي بمثابة رسائل تحاول تضليل الراي باهمية تلك القوات لكن الحقيقة ان واشنطن متورطة بها”.

وكانت محافظات عدة شهدت مؤخرا سلسلة خروقات امنية في بعض القواطع ما ادى الى سقوط ضحايا”