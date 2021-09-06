صادقون: أميركا تتعامل مع العراق كـ”ضيعة” وتضغط لايواء افغانيين

أكدت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مع العراق كـ”ضيعة” لها، فيما كشف عن ضغوط أميركية لإيواء الافغانيين في العراق.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في حوار إن “الحكومة اليوم ضعيفة جدا وقرارها مغيب وما يحدث يدل على سيادة منقوصة”، مشيرا الى أن “واشنطن تتصرف وكأن العراق ضيعة لها”.

وأضاف ان “هناك ضغوط أميركية لإيواء الافغانيين في العراق”، داعيا الكتل السياسية إلى “ممارسة الضغط على الحكومة لمنع إيواء الافغانيين”.

وشدد سالم على ضرورة أن “يكون للحكومة موقف حازم لرفض تلك القرارات الأميركية”، مبينا أن “القرارات السيادية لابد ان تعرض على البرلمان لاتخاذ القرار المناسب”.

ولفت إلى انه “لا توجد مصداقية للقرارات التي تنتهجها واشنطن لا سيما باخراج قواتها”، معتبرا أن “ادخال الافغانيين الى العراق يدل على وجود مشروع اخر للاميركيين”.