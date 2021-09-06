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عمليات بغداد تعثر على اسلحة مختلفة في الطارمية


اعلنت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن تفقد قائد عمليات بغداد لعمليات التطهير والتفتيش في مناطق شمال بغداد (الطارمية)، والتي اسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة، ومواد شديدة الانفجار.

وقالت القيادة في بيان ان " الفريق الركن قائد عمليات بغداد يرافقه اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ، وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة، زار قاطع مسؤولية لواء المشاة (59) الفرقة السادسة منطقة (الطارمية) شمالي بغداد للإشراف ميدانياً على انتشار القطعات، والعمليات الجارية في المنطقة، وفق الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة، والمنفذة من قبل قطعاتنا في الجيش والشرطة الاتحادية، والقوات الخاصة، والحشد الشعبي".

واضافت ان " العملية اسفرت عن ضبط المواد التالية: (200) كيلو من مادة الــ TNT شديدة الانفجار، و(200) كيلو من مادة الــ C4، مع نصف خزان من المواد شديدة الانفجار، وسلاح أحادية 12،5 ملم و(3) اشرطة، وقاذفتي RPG7، وبنادق مختلفة، وحشوات دافعة، وأكثر من (700) صاعق تفجير، (30) حاوية عتاد BKC، و(8) حاويات عتاد مختلف، وكميات كبيرة من اسلاك التفجير".

واشارت القيادة الى انه "ما تزال فعاليات الجهد الهندسي للقطعات المشتركة مستمرة في تطهير البزول، وكريّ الأنهر، في مناطق (الغزيلية، والهورة) من فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وحرمان عصابات داعش الإرهابي من أي موطئ قدم يمكنه الاختباء فيه، والعبث بأمن المواطنين وسلامتهم".

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