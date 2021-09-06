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اجتماع تركي سوري مرتقب في بغداد.. والأخيرة: نعتمد تصفير ازمات المنطقة


كشفت وسائل اعلام تركية، عن اجتماع وصفته بالتاريخي سيعقد في العاصمة العراقية بغداد بين رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية هاكان فيدان ورئيس الأمن القومي السوري علي مملوك، مشيرة الى ان الاجتماع يُعقد في المستقبل القريب، وتطرح في خلاله موضوعات مهمة على بساط البحث.

ونقلت صحيفة "تركيا غازيتسي" التركية عن الفريق المتقاعد إسماعيل حقي بيكين، رئيس دائرة المخابرات العامة الأسبق، قوله إن اجتماع بغداد "بداية لعملية جديدة، مشيرا الى انه "بسبب تردي العلاقات التركية - السورية منذ منتصف عام 2011، عندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، تكبد الطرفان خسائر مادية ومعنوية كبيرة".

ولفت الى ان "أهم موضوعات اجتماع فيدان - مملوك ستكون حزب العمال الكردستاني واللاجئين، كما سيناقش وضع المناطق التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ب‍تركيا، مثل إدلب، ليضار إلى تحديد خارطة طريق جديدة للعلاقات بين البلدين".

في السياق، اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، فرات التميمي، ان سياسة العراق تتركز بشكلا اساس على تصفير الازمات بالمنطقة بين جميع الدول وبما ينعكس ايجابيا على الوضع الداخلي العراقي.

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