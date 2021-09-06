الحشد الشعبي: ما حققناه في الطارمية عجزت عنه الحكومات منذ سنوات

أكد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ابو علي الكوفي، الاثنين، إن الخطة التي وضعتها القوات الامنية والحشد الشعبي لقضاء الطارمية تكللت بنجاح باهرة.

وقال الكوفي في تصريح للمعلومة إن ” العمليات مستمرة في الطارمية وما استطاع الحشد الشعبي تنفيذه في مدة بسيطة عجزت عنه الحكومة على مدار سنوات من القتال في الطارمية “.

وأضاف أن ” العمليات الان في الطارمية ليست تطهير فقط بل عمليات خدمية وأمنية واقتصادية وعسكرية “

وأشار الى ” اهمية الحشد الشعبي ووجودة في قضاء الطارمية وتطهيرها يدل على قوته وحكمة في تذليل الصعاب “.

ويشهد قضاء الطارمية اوضاعاً امنية غير مستقرة لوجود عناصر ارهابية في داخل القضاء تحاول خلق فوضى من خلال استهداف القوات الامنية .