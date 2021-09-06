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المنافذ تعلن ضبط 21 حاوية مخالفة من بينها مواد خطرة


أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط (٢١) حاوية مخالفة بعملية نوعية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقال المتحدث باسم الهيأة، علاء الدين القيسي في بيان،، إنها "تمكنت في عملية نوعية جديدة من ضبط (٢١) حاوية مخالة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط".

وأضافت، أنه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود:

(١٠) حاويات مواد كيماوية خطرة جدا

(٢) حاوية سيارات دون الموديل

(٢) حاوية دراجات مستعمله

(١) حاوية بروتين غذائي

(٢) حاوية اعلاف دواجن منتهي الصلاحية

(٢) حاوية عوازل ومواد تغليف منتهي الصلاحية

(1) حاوية تحتوي على معمل خياطة متكامل مستعمل

(1) حوية ملابس مستعمل".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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المنافذ تعلن ضبط 21 حاوية مخالفة من بينها مواد خطرة
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