الأخبار

النائب عن بدر مختار الموسوي : الفساد يتغلغل داخل مؤسسات الدولة دون أي رادع


طالب عن كتلة بدر النيابية مختار الموسوي، السبت ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باسترداد اموال العراقيين المنهوبة، مشيرا الى أن الفساد يتغلغل داخل مؤسسات الدولة دون أي رادع.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ، إن “الإجراءات الحكومية للحد من الفساد لاتزال ضعيفة جدا”، مبينا أن “الحكومة العراقية مطالبة بالكشف عن ملفات الفساد امام الرأي العام ليتضح للشعب مدى حجم الفساد”.

وأضاف  أن “الفساد يتغلغل داخل مؤسسات الدولة دون أي رادع أو محاسبة”، مشيرا الى أن “مليارات الدولارات تهرب سنويا خارج العراق دون اتخاذ أي إجراءات حكومية صارمة لاسترجاع اموال الشعب المنهوبة”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي أكد في تصريح سابق، أن الكثير من الأموال المنهوبة والمسروقة بيد الفاسدين تتواجد في مصارف وبنوك عالمية وبكتل مالية كبيرة وهذا يجعل مجلس النواب والحكومة أمام مسؤولية قانونية كبيرة. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير امني: اتفاق خفي ومباركة أمريكية وراء استمرار خروقات تركيا
نائب: جهات تحاول تشويه سمعة الانتخابات لخلق فتنة
مصدر : عند تغسيل الامام الحكيم وجدوا اثار التعذيب البعثي الصدامي على جسده
الرشقات تتواصل من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة لقاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الامريكية.
السيطرة على حريق اندلع في سفينة حفر عملاقة بميناء ام قصر
بالصورة هكذا تساقطت شظايا منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الامريكية في بغداد على المواطنين المدنيين حيث اثارت رعباً كبيراً بين النساء والاطفال والمرضى بإجراء استفزازي متهور واضح.
الدفاع المدني يصدر بيانا بشأن حريق مستشفى "التاج" في الكرادة
حالة من الذعر لسكان منطقة القادسية والجادرية والكرادة والصالحية نتيجة تساقط مقذوفات منظومة الدفاع الجوي الأمريكية فوق المدنيين.
السفارة الامريكية في بغداد تفعل منظومة الـ C-RAM وصافرات الانذار
صحة النجف تعلن موقفها الوبائي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك