النائب عن بدر مختار الموسوي : الفساد يتغلغل داخل مؤسسات الدولة دون أي رادع

طالب عن كتلة بدر النيابية مختار الموسوي، السبت ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باسترداد اموال العراقيين المنهوبة، مشيرا الى أن الفساد يتغلغل داخل مؤسسات الدولة دون أي رادع.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ، إن “الإجراءات الحكومية للحد من الفساد لاتزال ضعيفة جدا”، مبينا أن “الحكومة العراقية مطالبة بالكشف عن ملفات الفساد امام الرأي العام ليتضح للشعب مدى حجم الفساد”.

وأضاف أن “الفساد يتغلغل داخل مؤسسات الدولة دون أي رادع أو محاسبة”، مشيرا الى أن “مليارات الدولارات تهرب سنويا خارج العراق دون اتخاذ أي إجراءات حكومية صارمة لاسترجاع اموال الشعب المنهوبة”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي أكد في تصريح سابق، أن الكثير من الأموال المنهوبة والمسروقة بيد الفاسدين تتواجد في مصارف وبنوك عالمية وبكتل مالية كبيرة وهذا يجعل مجلس النواب والحكومة أمام مسؤولية قانونية كبيرة.