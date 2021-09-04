حزب كردي: مشروع إقليم السليمانية مازال مطروحا

أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد، السبت، أن إقليم السليمانية الإداري مايزال مطروحا على الساحة وبانتظار توفر الآليات الكاملة لتطبيقه.

وقال أسعد في تصريح صحفي إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مايزال يتعامل بعقلية إدارة السلطة والثروات لوحده، والإقليم يعيش يومياً في أزمات جديدة، نتيجة الفساد والسرقات”.

وأضاف أن “الحل الأفضل لإنهاء معاناة المواطنين وتقليل الأزمات، هو نظام الإدارة اللامركزية والتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر، من آجل المحافظة على حقوق السليمانية وحلبة، ونحن بانتظار توفر الآليات والوقت المناسب لإكمال مشروعنا”.

وفي وقت سابق تم تصويت مجلس محافظة السليمانية على تطبيق نظام اللامركزية الإدارية، ووجه مجموعة من السياسيين الكرد دعوات لتعامل السليمانية بشكل مباشر مع بغداد