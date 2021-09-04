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أمين عام عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، يعزي بوفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم
وكالة انباء براثا
82
2021-09-04
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