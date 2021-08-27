الأخبار

العراق وروسيا يناقشان ملفات التعاون الثنائيّ بين البلدين


ترأس وزير الخارجيَّة ونائب رئيس الوزراء الروسي ، اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه "ترأس وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء السيّد يوري بوريسوف اجتماعات اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة الدورة التاسعة، والذي إنعقدت في موسكو يوم الخميس 2021/8/26، لمُناقشة ملفات التعاون الثنائيّ بين بغداد وموسكو، وسُبُل تطويرها بما يخدم البلدين الصديقين".

واضافت انه "تطرق الجانبان إلى عدد من ملفات التعاون المُشترَك في المجال الاقتصاديّ، وتطوير تكنولوجيا الزراعة، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، والدبلوماسيّين من كلا البلدين، كما بحثا دعم ملف الطلبة العراقيين، وتجديد الإقامة، وفي هذا الملف تم تثمين القرار للسماح للطلبة العراقيين بالعودة إلى روسيا لتكملة دراساتهم، وفي ملف آخر تم التأكيد على تطوير الجانب السياحي والثقافي، والعمل على زيادة الدعم، وتسهيل الرحلات الجوية في كلا البلدين، لتفعيل العلاقات التجارية".

واشارت الوزارة الى انه "أحتلت ملفات الطاقة جانباً مُهماً من جدول الأعمال حيث تلعب الشركات الروسية للنفط والغاز دوراً مُهما في القطاع النفطي وإعادة صياغة الصناعة النفطية، وتم تشخيص بعض المشاكل العالقة بين الشركات ووزارة النفط، وتم معالجتها. وفي مجال الطاقة الكهربائيّة تم النقاش حول المشاريع الكهربائيّة المتروكة أو المتلكئة والتي تم التعاقد حولها مع الشركات الروسيه في السابق ! وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تفعيل العمل في هذه المشاريع وعودة الشركات الروسية للعمل فيها".

واوضحت ان " الجانبان وقـَّعا على المحضر المُشترَك لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-الروسيّة"، مبينة انه "جرى الاتفاق على تنمية، وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات الإنتاجيّة، والخدميّة، كما اتفقا على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل، والمُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآلـيّات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائيّ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تقاضي مدنياً اعتدى على رجل مرور في بغداد
إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق وضبط 19 بندقية
العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات فايزر
الاتحادية تقبض على متهمين بالمخدرات والتهديد في بغداد
بعد مطاردة واشتباكات.. الإطاحة بإرهابي وهروب آخر في الأنبار
العراق وروسيا يناقشان ملفات التعاون الثنائيّ بين البلدين
انتشال جثث 3 فتيات اثر حريق داخل منزلهن في كربلاء
اشتباك بالاسلحة والايادي بين القوات الامنية وحماية النائب يحيى العيثاوي اثناء ازالة التجاوزات في الدورة
الصحة تعلن الموقف الوبائي
مقتدى الصدر يعلن العودة للمشاركة بالانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك