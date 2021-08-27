النائب ميثاق الحامدي : : الحكومة والبرلمان في حالة سبات ووزارة الصحة بلا وزير منذ ثلاثة اشهر

انتقدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي ، الخميس، الصمت الحكومي والبرلمان والجماهير لعدم تنصيبهم وزير جديدة لوزارة الصحة.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي ” لا يوجد مبرر لعدم قيام الحكومة بتنصيب وزير لهكذا وزارة مهمة وخدمية ومن التقصير أن تدار وزارة خدمية مهمة وفي ظل وجود ازمة كبيرة بدون وزير “.

وأضافت أن “الحكومة والبرلمان في صمت مطبق وسبات ، يوجد تجنب كبير لتنصيب وزير لوزارة الصحة ولاسباب مجهولة”.

واشارت الى ” ضرورة تنصيب وزير جديدة لوزارة الصحة وانه من المعيب أن تبقى ثلاث اشهر تدار بواسطة وكيل وفي ظل أزمة كورونا “.

يذكر أن وزارة الصحة تدار بالوكالة منذ اشهر بعد ان قدم وزيرها استقالته اثر حادث احتراق نزلاء مستشفى ابن الخطيب.