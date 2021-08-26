العصائب : 1400 بحيرة غير مجازة في الطارمية تمول العصابات الإجرامية

كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق حسين علي الشيحاني، الخميس ، عن وجود 1400 بحيرة داخل الطارمية غير مجازة تعد أهم تمويل اقتصادي للمجاميع الاجرامية .

وقال الشيحاني في تصريح صحفي إن “ القوات الأمنية الماسكة للارض في الطارمية لم يطرأ عليها أي تغير منذ عام 2007″، مبينا أن “القوات المتواجدة على أطراف الطارمية لا تفي بالغرض نتيجة لكثافة البساتين والبحيرات”.

وأشار الى “وجود ما يقارب 1400 بحيرة في الطارمية تعد أهم تمويل اقتصادي للمجاميع الإرهابية داخل قضاء الطارمية”.

وكان الشيحاني ابدى في تصريح سابق لـ/المعلومة/، استغرابه الشديد من رفض الحكومة لإطلاق عملية عسكرية كبرى لتطهير الطارمية.