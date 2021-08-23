الفتح يحذر من “فوضى سياسية وأمنية” في حال تأجيل الانتخابات

حذر النائب عن الفتح عدي حاتم راجون، الأثنين، من فوضى سياسية بانتظار العراق في حال تأجيل الانتخابات مرة أخرى.

وقال راجون في تصريح صحفي إن “اكبر التحديات التي تواجه البلاد تأجيل الانتخابات لادخال العراق في فوضى سياسية وامنية “.

وأضاف، أن “الحكومة الزمت نفسها باجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل”، مشيرا الى ان “هناك محاولات تاجيل الانتخابات هو ما يعطي فرصة مثالية لادخال البلاد في الفوضى السياسية”.

وابدت كتل سياسة كبيرة رفضها الحديث الدائر حول تأجيل الانتخابات، مشيرة الى ان تأجيل هو لأهداف وغايات سياسية.