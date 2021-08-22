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نائب كردي: سوق بغداد سيسلم الى تركيا اذا تسلم نجيرفان بارزاني رئاسة الوزراء


حذر عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاحد، من اختيار نيحرفان بارزاني رئيسا لوزراء العراق خلال الدورة المقبلة.

وقال شمس الدين في بيان إنه “إذا أصبح بارزاني رئيسا لوزراء العراق فأنه سيسلم سوق بغداد الى تركيا تسليم يد،وسيبلغ سقف قروض العراق ذروته”.

وأضاف، انه “سيموت بعد اسبوع من توليه هذا المنصب نصف سكان العاصمة من العطش وسينهار نظام الصرف الصحي ليصبح اشبه بمدينة “البندقية”الإيطالية”.

ولفت شمس الدين الى ان “بارزاني قد وعد بتحويل بغداد الى أرض الأحلام لأصحاب المليارات ويتجه لاحتلال المنطقة الخضراء ويبني جداراً بحيث لايتمكن حتى العصفور من التحليق فوقه”.

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نائب كردي: سوق بغداد سيسلم الى تركيا اذا تسلم نجيرفان بارزاني رئاسة الوزراء
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