النائب ندى شاكر جودت : الحلبوسي يكثف الجهود لمدينة الموصل ويغض النظر عن المحافظات الجنوبية

استنكرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الخميس، اهتمام الحلبوسي بالموصل واهمال المحافظات الجنوبية.

وقالت جودت، في تصريح صحفي، ان” الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي وليس فئة معينة وبالتالي فانه مطالب بالنظرة الشمولية في تقديم الدعم والخدمات لمحافظات البلاد”.

ولفت، الى ان” قيامة بتكثيف الجهود في مدينة الموصل واهمال المحافظات الجنوبية تعد نظرة غير مسؤولة من رئيس اعلى سلطة شعبية في البلاد”.

وبينت ان” المحافظات الجنوبية لم يخدمها أي مسؤول وهي المسؤولة عن ثلاثة ريع الاقتصاد العراقي بأكمله ولابد ان تحظى بنظرة مسؤولة الى واقعها الخدمي المتدني”.