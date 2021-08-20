الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الامنية لزيارة عاشوراء في الفرات الاوسط

اعلنت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية لزيارة عاشوراء.
وقال قائد العمليات علي الحمداني خلال مؤتمر صحفي حول زيارة العاشر من محرم الحرام، ان "قيادة الحشد للفرات الاوسط عملت في خمس محافظات من خلال عمليات أمنية واستباقية مدعومة بالكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة واجهزة التشويش"، مشيرا الى ان "سبعة الاف مقاتل من الحشد اشتركوا بالخطة مع الفي متطوع ساهموا بتنظيم ركضة طويريج".
واضاف ، ان "جميع تشكيلات الحشد ومديراته والمقر المسيطر للهيئة كان لهم دور بارز في الخطة"، مثنيا على "حجم التعاون العالي مع الأمنية الاستخبارية مع الحشد الشعبي".
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