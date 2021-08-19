رئيس مركز التفكير السياسي: الصراع السني يمر باعلى مستوياته وسيشتد بعد الانتخابات

اكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري , الخميس , أن الصراع بين الزعامات السياسية هو جزء من الصراع الانتخابي, مشيراً إلى أن الصراع السني حاليا يمر في أعلى مستوياته قبيل الانتخابات النيابية.

وقال الشمري في تصريح صحفي, ان ” الدعاية الانتخابية للمكون السني بدأت بوقت مبكر وشهدت المناطق السنية صراع محتم بين كتلتين يقودها الحلبوسي والخنجر ” , مشيراً إلى أن “الصراع السني حاليا يمر في أعلى مستوياته قبيل الانتخابات النيابية” .

وأضاف ان ” الصراع بين الزعامات السياسية داخل المكون نفسه هو جزء من الصراع الانتخابي” , مبينا ان ” الصراع سينتج الزعامة السنية التي ستهمين على القرار السني، لا سيما وأننا الآن في مرحلة فرز الأقوياء” .

وأشار الشمري الى أن ” تقاسم الخارطة السياسية سيكون مع الأقوياء من الشيعة و السنة والكرد ، والتحالفات تسير بهذا الاتجاه بعد الانتخابات، لذلك سنجد تصعيداً كلما اقتربت الانتخابات”