المحلل السياسي، عباس العرداوي: التنافس بين القوى السنية عنيف جدا

اكد المحلل السياسي، عباس العرداوي، الخميس، ان التقاطعات السياسية كشف تبعية الكثير من الشخصيات السياسية البارزة في القوى السنية الموجودة بالعملية السياسية.

وقال العرداوي، في تصريح صحفي، ان” المشهد السياسي في العراق خطر جدا ويمر بمرحلة حرجة من خلال اظهار ملفات الفساد والابتزاز العلني الذي تمارسه بعض الجهات مع خصومها في الحكومة وهذا يظهر تبعية الكثير منها”.

واضاف، ان” التنافس السياسي خلال هذه الفترة شرس جدا وستكشف ممارسات التسقيط والابتزازية الكثير من الشخصيات بانها كانت تنفذ اجندات داخل العراق لصالح دول اجنبية وعربية”.

واشار الى ان” الصراعات في الوقت الراهن كبيرة لكن الاكثر عنفا بين مرشحي وقيادات القوى السنية التي بدأت بإظهار ثقافة متدنية في الترويج لحملاتها الانتخابية منتهجه أسلوب خطابي رخيص”.