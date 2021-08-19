تدمير مضافة لعصابات داعش في الطارمية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تدمير مضافة لعصابات داعش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان لها ان "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي دمرت اليوم مضافة لفلول داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

واضافت ان "ذلك تم خلال اليوم السادس من عمليات محرم الحرام التي يقوم بها اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية". وتابعت ان "عناصر فلول داعش الإرهابي كانوا يستغلون هذه المضافة في عمليات التخفي".