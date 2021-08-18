المفوضية تكشف عن مصير غير المحدثين في الانتخابات التشريعية المقبلة

كشفت مفوضية الانتخابات، الاربعاء، عن إمكانية تصويت الذين لم يحدثوا بطاقاتهم البايومترية لغاية الان ومصير أصواتهم في الانتخابات المقبلة.

وقالت مساعد الناطق الاعلامي للمفوضية، نبراس ابو سودة، في تصريح صحفي انه” يمكن لغير المحدثين ممن لا يملكون بطاقات بايومترية او قصيرة الامد من التصويت في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الشهر العاشر من العام الجاري”.

وأكدت ابو سودة، ان” من لا يملك البطاقة البايومترية او المؤقته ولم يراجع مراكز المفوضية او مراكز التحديث فلا يحق له التصويت في الانتخابات المقبلة”.

ولفتت الى ان” المفوضية ملتزمة بمواقيت رسمية وقانونية وبالتالي لا يمكن إعادة فتح مراكز التحديث مرة ثانية لان المفوضية دخلت مرحلة ماقبل النهائية في الاعداد للانتخابات”