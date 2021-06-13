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الصحة توضح بشأن مطالبات رفع حظر التجوال الجزئي


أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، انها لم ترفع اية توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تتعلق برفع الحظر الجزئي او تقليص ساعاته بسبب الوضع الوبائي غير المستقر لجائحة كورونا وعدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

ويجري تطبيق الحظر الجزئي حاليا في بغداد والمحافظات من الساعة 9 مساء حتى الخامسة فجرا في كل ايام الاسبوع، بحسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريحات للصحيفة الرسمية ان "الوزارة لم ترفع حتى الان اية توصيات تتعلق برفع الحظر الجزئي باكمله او تقليص ساعاته، لان الوضع الوبائي الحالي غير مستقر ولا يسمح بتحقيق هذا الامر".

واكد "استحالة العودة الى الحظر الشامل حاليا في ظل الاقبال على التطعيم باللقاحات"، مبينا ان "تطبيقه يعتمد على التغيير جراء ارتفاع اعداد اصابات كورونا في الموقف الوبائي اليومي".

واقترحت خلية الازمة النيابية مؤخرا رفع الحظر الجزئي على مرحلتين، الاولى تتضمن تقليصه من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً، والثانية تطبق بعد استقرار الاصابات عند معدل الف او الفين، ويمكن خلالها رفعه بشكل تام.

واضاف الحلفي ان "عدد الملقحين الاجمالي تجاوز 700 ألف ملقح وهو رقم قليل وليس بمستوى الطموح"، محذرا من "وجود تهاون كبير من قبل المواطنين، وعدم الالتزام بالاجراءات الصحية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة ما يدعونا الى اتخاذ اجراءات شديدة، لان المرحلة المقبلة تتطلب بذل ومضاعفة الجهود في توعية المواطنين وزيادة حملات المسح المستمر".

واوضح ان "الوزارة تؤكد باستمرار على الالتزام بالشروط الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد من اجل كسر سلسلة انتشار المرض، لكن هناك عزوفا من قبل المواطنين لتلك النداءات، ما يؤدي الى ارتفاع عدد الاصابات".

ويؤشر الموقف الوبائي اليومي لكورونا ثباتا بتسجيل الاصابات منذ مدة، اذ تتجاوز الاربعة الاف اصابة يوميا، مقابل نسب شفاء متشابهة تقريبا.

بينما اكد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي ان العراق غادر مرحلة الحاجة الى تطبيق الحظر الشامل للوقاية من الجائحة، في ظل تزايد نسب الملقحين والمتعافين من الوباء، معربا عن امله بالوصول الى تلقيح 5ـ6 ملايين مواطن حتى نهاية العام الحالي.

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