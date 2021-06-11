الشيخ همام حمودي للسفير الروسي: الانتخابات خيارنا الوحيد للاستقرار بالتداول السلمي للسلطة

أكد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إن القوى الوطنية العراقية تتطلع لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بمشاركة شعبية واسعة، ورقابة دولية، مشددا بأن الانتخابات هي الخيار الوحيد لاستقرار العراق عبر بوابة التداول السلمي للسطة.

جاء ذلك خلال استقباله سعادة ايلبروس كوتراشيف السفير الروسي الجديد في بغداد، والذي رحب خلاله بالمتابعة الدولية للمحفل الانتخابي الديمقراطي، وبأي مبادرات دولية تصب بمصلحة أبنائه وتدعم العملية السياسية، منوها الى رفضه لاي املاءات أو تدخلات خارجية بشؤونه الداخلية.

من جهته، أشار السفير الروسي الى ان العراق رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها والتحديات التي يواجهها إلا أنه لديه مستقبل واعد، وبغداد تحتفظ بمكانتها كعاصمة للحضارة والتاريخ، منوها الى علاقات روسيا المتميزة مع المجلس الاعلى الاسلامي واعتزازها بالتعاون معه لما يخدم مصالح البلدين.