نائب: براءة مصلح من التهمة الكيدية كشفت مؤامرة استهداف الحشد الشعبي

اعتبر النائب عن كتلة صادقون فاضل جابر , الخميس , اطلاق سراح قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح لعدم ثبوت الاتهام الموجه اليه بانه نصر جديد للقضاء العراقي, مشيرا الى ان الاتهام كان كيديا وهدفه استهداف الحشد وقادته المجاهدين .

وقال جابر في تصريح صحفي, ان ” براءة قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح انتصار للعدالة والقضاء العراقي وعدم ثبوت أي ادلة على التهم الموجهه لمصلح يشير الى ان المؤامرة على الحشد المقدس مازالت مستمرة لاستهدافه واستهداف قادته المجاهدين ” .

وأضاف ان “عدالة القضاء العراقي افشلت جميع المؤامرات على الحشد واثبت بانه لن ولم يكون أداة للرضوخ لاي ضغوط خارجية او داخلية”، مؤكدا ان ” الحشد الشعبي سيبقى صمام امن لامن البلاد وسيبقى ندا قويا امام مؤامرات الامريكان ومن لف لفهم ” .

وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر، امس الأربعاء، بيانا بشأن اطلاق سراح قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، مؤكدا أن المحكمة لم تعثر على أي دليل لادانته بالتهم المنسوبة اليه.