قيادي بالحشد: الامريكان ينقلون الإرهابيين الى وديان التنف والرطبة ونشك بعمالة الحكومة

أكد القيادي في الحشد الشعبي، هادي الجزائري، الاثنين، ان القوات الامريكية تقوم بنقل الإرهابيين من البوكمال السورية الى الحدود العراقية.

وقال الجزائري، في تصريح صحفي ان” الحكومة العراقية ليست موجودة في حسابات القوات الامريكية إذ تقوم بعمليات نقل للارهابيين والمجرمين من البو كمال الى التنف ووديان وجزر الرطبة”.

واضاف، أن” العمليات التي تقوم بها القوات الامريكية بعيدة عن وسائل الإعلام وليس للحكومة علم بالأمر وهذا معيب بحقها وبحق العراق والقوات الأمنية ويعطي انطباعا بأن الحكومة عميلة لتلك القوات”.

وأشار الى انها” تتحكم بالمنطقة وتمنع اي تقدم نحو تلك الوديان والأراضي التي يرسلون إليها الإرهابيين”