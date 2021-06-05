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أطباء عراقيون في تركيا يتركون مهنتهم بسبب تعرضهم للعنف وسوء المعاملة


تعرض طبيب عراقي، للطعن خلال أدائه للعمل، في مستشفى تعليمي في العاصمة التركية أنقرة، فيما أكد تركه ومجموعة من الأطباء العمل بسبب العنف وسوء المعاملة.

وذكرت وسائل اعلام تركية، ان أرتان اسكندر طبيب عراقي مختص بالعظام والكسور، تعرض للطعن من قبل أحد المرافقين لمريض، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما، مما أدى إلى إصابة الطبيب بشكل بليغ.

وألقت عناصر أمن المستشفى القبض على الجاني وقامت بتسليمه للشرطة، ليتم تحويله إلى القضاء، ومحاكمته بالسجن بتهمة محاولة القتل المتعمد.

واوضحت انه فيما يتعلق بالمصاب، فقد خضع الطبيب لأربع عمليات، إضافة إلى عمليتين لإصبعه المبتور، ولم تستقر حالته حتى الآن، بسبب قرب إصابته في الظهر من الحبل الشوكي.

وبحسب الأطباء المختصين يحتاج الطبيب المصاب لعدة شهور ليتعافى بشكل كامل.

ويقول الطبيب اسكندر، الذي تعرض للطعن، إن “حياة الأطباء في تركيا صعبة جداً، بالإضافة إلى الضغط النفسي والجسدي الذي يتعرضون له، هم يواجهون العنف من قبل المرضى وذويهم باستمرار”.

ولفت إلى أنه ينوي ترك العمل كطبيب بعد ثماثله للشفاء، بسبب تعرضه ومجموعة من زملاءه خلال الفترة الماضية إلى التهديد والعنف وسوء المعاملة. ا

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أطباء عراقيون في تركيا يتركون مهنتهم بسبب تعرضهم للعنف وسوء المعاملة
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