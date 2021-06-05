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النزاهة توضح تفاصيل القبض على المدير العام لشركة المنتجات الغذائيَّة


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تفاصيل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير عام بوزارة الصناعة والمعادن، موضحةً أن الأمر جاء على على خلفيَّة تهم الإضرار العمد بأموال ومصلحة الجهة التي يعمل فيها.

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة أن "محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في الرصافة اصدرت أمر قبضٍ معطوف على قرار محكمة ميسان المختصة، واستناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقويات العراقي".

واضافت الدائرة أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة بغداد، التي انتقلت إلى مقر مديريَّة الشركة العامة المنتجات الغذائيَّة، تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون"، مبينةً أن "ملاكات المديريَّة نظمت تفاصيل العمليَّة بمحضر ضبطٍ أصوليٍّ أرسل إلى محكمة التحقيق المختصة، بغية تقرير مصير المتهم" .

يذكر أن الهيئة أعلنت مطلع حزيران الجاري الكشف عن هدرٍ للمال العام في عقد لوزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات الأهليَّة، موضحة أن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة ميسان ضبطت أوليات عقد تأهيل وتشغيل رصيف (11) في ميناء أم قصر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة - معمل سكر ميسان؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه.

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