نائب: إعادة اسر داعش اخطر قرارات الكاظمي على الأمن الوطني

حمّل النائب عند تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت , رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أي تداعي في المستقبل جراء قراره بإعادة اسر الدواعش من مخيم الهول الى الجدعة جنوب الموصل , مؤكدا ان قرار إعادة تلك العوائل بانه اخطر قرارات الكاظمي فيما يتعلق بالامن الوطني .

وقال البلداوي , ان ” اخطر قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال عمر حكومته التي مضى عليها عام كامل هو قرار إعادة اسر الدواعش بشكل غير مدروس امنيا من مخيم الهول الى مخيم الجدعة جنوب الموصل ” .

وأضاف ان ” أي تداعي امني مستقبلي سيتحملة الكاظمي وحكومته جراء موافقته على عودة الاسر التي مازالت تحمل الأفكار الإرهابية للتنظيم الاجرامي”.

وطالب البلداوي مجلس النواب بـ”اخذ دوره لمنع استمرار تدفق تلك العوائل التي رفضها قبل الجميع مكونات المجتمع الموصلي الذي عانى الكثير من المحن من هؤلاء القتلة والمجرمين ” .