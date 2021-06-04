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الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها


دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، الجمعة، إلى تحرك عاجل لإيقاف التجاوزات التركية في شمال العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في حديث ان "القوات التركية المنتشرة في بعض مناطق شمال العراق لم تكتف بالقصف من خلال الطائرات والمدفعية للقرى والمناطق الجبلية بل امتدت الى تجريف الغابات وقطع اشجارها ونقلها الى عمق اراضيها من اجل بيعها لمصانع وتحويلها الى فحم يعاد تصديره للعراق". 

واضاف ان "كل هذه التجاوزات التي تحصل وحكومة بغداد صامتة ولم تحرك ساكنا"، مؤكدا بان "حجم التجاوزات والانتهاكات التركية كبيرة جدا للسيادة الوطنية خاصة بعد زيارة وزير دفاعها وقياداته لببعض نقاط الجيش التركي المنتشرة في شمال العراق".

واشار الركابي الى ان "ما تقوم به القوات التركية يضر بالمصالح المشتركة بين انقرة وبغداد وبعيد جدا عن حسن الجوار".

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