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القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب بتهمة "الدكة العشائرية" في واسط


اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، القاء القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب بتهمة "الدكة العشائرية" في واسط.

وذكر بيان للمديرية  ان "قسم مكافحة الاجرام القي القبض على ثلاثة متهمين صادر بحقهم امر القبض وفق احكام الماده ٤ / ارهاب (الدكة العشائرية)".

واضاف ان الاجراء يأتي "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، وفي اطار جهود قيادة الشرطة للحد من ظاهرة الدكة العشائرية باعتبارها صورة من صور التهديد الارهابي وفقا للقانون".

ودعت قيادة شرطة محافظة واسط بحسب البيان "المواطنين الى التعاون والتكاتف مع القوات الامنية للقضاء على ظاهرة الدكة العشائرية التي تتنافى مع الخلق السليم والعرف العشائري الاصيل وتتسبب في الكثير من الحوادث المؤلمة".

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القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب بتهمة "الدكة العشائرية" في واسط
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