سومو: اقليم كردستان لم يلتزم بتصدير النفط عبر شركتنا

أكد مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علاء الياسري، اليوم الخميس، أن إقليم كردستان لم يلتزم لغاية الآن بتصدير النفط عبر شركتنا فيما توقع ارتفاع أسعار النفط إن تحقق أمران.

وقال الياسري في تصريح تلفزيوني،”، إن “صادرات العراق النفطية تتجاوز حالياً المليونين و900 الف برميل يومياً وبواقع مليون و800 ألف عبر موانئ الجنوب و100 ألف برميل من كركوك عبر ميناء جيهان التركي”.

وأضاف الياسري، أن “النفط العراقي يصدر للأسواق كافة والسوق الآسيوي هو الأبرز ونتوقع زيادة أسعار النفط في الأشهر المقبلة بعد عودة الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي العالمي”.

وفيما يتعلق بملف النفط في إقليم كردستان أوضح أن “قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، يعالج الاتفاق مع إقليم كردستان بشأن النفط إلا أن إقليم كردستان لم يلتزم لغاية الآن بتصدير النفط عبر شركتنا”.

وتنص الفقرة ثانياً من المادة 11 من قانون موازنة 2021 بأن حكومة اقليم كردستان تلتزم بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.