الإعلام الأمني: قتل إرهابي وتدمير أوكار لداعش في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، مقتل ارهابي وتدمير وكر لعناصر داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان انه “بناءً على معلومات دقيقة عن وجود اهم أوكار داعش ضمن محافظة صلاح الدين والتي يستقر فيها مجموعة من الارهابيين، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الاشتباك مع المجموعة الارهابية المتواجدة داخل الوكر بالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة صلاح الدين والحشد الشعبي”.

واضافت ان “القوات تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وجرحت اخر، حيث تم معالجة المكان من قبل طيران الجيش، وقد عثرت القوة داخل هذا الوكر على حزام ناسف و٣٠ عبوة ناسفة و١٠٠ صاعق و٣ اسطوانات غاز و٤ اجهزة موبايل ومواد غذائية ومواد مختلفة تم معالجة وتفجير العبوات داخل الوكر”.