الكاظمي_يعيد_داعش.. يتصدر الترند على “تويتر”

تصدر هاشتاق “#الكاظمي_يعيد_داعش”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك بعد قرار الحكومة إعادة عوائل داعش الاجرامي من مخيم الهول الى مخيم الجدعة.

وانتقد مدونون قرار الحكومة العراقية الذي اعتبروه تهديدا حقيقيا لمحافظة نينوى وقضاء سنجار بشكل خاص والعراق بشكل عام.

وقال أحد المدونين: “ما عجزت عنه داعش الكاظمي ينفذه لهم على طبقآ من ذهب”، فيما رأى آخر أنه “بفضل الكاظمي التشريني ..عوائل الدواعش عادوا قبل النازحين من اهالي سنجار”.

وكتب أحد المعلقين قائلا: “حكومة عادل عبد المهدي رفضت الانصياع للمطالب الأمريكية بخصوص عوائل داعش ولكن نرى اليوم ان #الكاظمي_يعيد_داعش خلال ثلاثة اشهر سوف تختلط عوائل داعش مع المواطنين لزرع الارهاب الداعشي من جديد”.