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المطلبي: تخبطات الكاظمي السياسية أثرت بالوضع الأمني في جميع المحافظات


اكد النائب السابق سعد المطلبي، الخميس، على ضرورة مراجعة الملف الأمني في جميع المحافظات واصلاح الضعف والترهلات الموجودة فيه.

وأوضح المطلبي في تصريح صحفي إن هناك تخبطات كبيرة في الملف الأمني كونه تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو يمر بتخبطات سياسية مما يجعل الملف الامني يتأثر بها“.

واشار الى ان ” التخبط الموجود في الملف السياسي ينعكس على الملف الامني ولانه يوثر ويتاثر بالانتكاسات والصراعات الموجودة ويتغذى عليها “.

واضاف ”تشهد نفس المحافظات خروقات أمنية كثيرة وهذا بسبب عدم وجود قيادة حقيقية تسيطر على المشكلة وتكون الحل لها “.

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